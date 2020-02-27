بالصور...ابنة الرئيس الشيشاني تشارك في أسبوع الموضة الباريسي

شاركت ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عائشة قديروفا، يوم الثلاثاء الماضي، في أسبوع الموضة الباريسي الذي أقيم مؤخرًا بمجموعة جديدة من دار "فردوس" للأزياء الإسلامية.

وفي إطار مبادرة تحمل عنوان "مواسم روسية" التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية، قدمت عائشة قديروف مجموعة من الفساتين الإسلامية الطويلة التي غلب عليها اللون الأسود والخمري، فضلا عن فساتين أعراس بيضاء في دار "لو ماروا" الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية.

وأعربت عائشة قديروف عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: "هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها".

وأضافت بقولها: "النساء المسلمات يدركن أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فساتين فردوس أنيقة وفخمة".

ومن جانبه أشار رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى أهمية المشاركة في أسبوع الموضة الفرنسي لأن "الباريسيين وضيوف عاصمة الموضة العالمية رأوا أن الشعب الشيشاني يتمتع بثقافة جميلة، ليس فقط من الجانب الموسيقي والأدبي والفني، ولكن أيضًا من حيث تقديمها الأزياء الراقية".

يذكر أن عائشة قديروفا هي رئيسة دار "الفردوس" للأزياء، التي كانت تملكها والدتها مدينة قديروفا، زوجة رمضان قديروف منذ عام 2016، والتي تتميز بعلامة تجارية هي الملابس العصرية للنساء المسلمات.

وانطلق أسبوع الموضة الباريسي للأزياء لخريف وشتاء 2020/2021، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين الماضي 24 شباط / فبراير الجاري وسيستمر حتى 3 آذار / مارس المقبل.