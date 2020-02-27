بالصور...ابنة الرئيس الشيشاني تشارك في أسبوع الموضة الباريسي

وفي إطار مبادرة تحمل عنوان "مواسم روسية" التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية، قدمت عائشة قديروف مجموعة من الفساتين الإسلامية الطويلة التي غلب عليها اللون الأسود والخمري، فضلا عن فساتين أعراس بيضاء في دار "لو ماروا" الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية.
وأعربت عائشة قديروف عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: "هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранним вечером 25 февраля в Париже в отеле Le Marois под музыку симфонического оркестра дом моды Фирдаус представил свою новую коллекцию. Президент и креативный директор Айшат Кадырова рассказала историю любви. _______________ In the evening of February 25, at the Le Marois hotel in Paris Firdaws presented its New collection to the music of the Symphony orchestra. Ayshat Kadyrova, the President and creative director of the Firdaws Fashion House, told a love story. #fashionshow#lovestory#firdawsFW20#Paris#firdawsinparis
وأضافت بقولها: "النساء المسلمات يدركن أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فساتين فردوس أنيقة وفخمة".
ومن جانبه أشار رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى أهمية المشاركة في أسبوع الموضة الفرنسي لأن "الباريسيين وضيوف عاصمة الموضة العالمية رأوا أن الشعب الشيشاني يتمتع بثقافة جميلة، ليس فقط من الجانب الموسيقي والأدبي والفني، ولكن أيضًا من حيث تقديمها الأزياء الراقية".
يذكر أن عائشة قديروفا هي رئيسة دار "الفردوس" للأزياء، التي كانت تملكها والدتها مدينة قديروفا، زوجة رمضان قديروف منذ عام 2016، والتي تتميز بعلامة تجارية هي الملابس العصرية للنساء المسلمات.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Яркие моменты, которые происходили за несколько минут до показа! Модели из Австралии, Голландии, Франции, Китая, Найроби, Кении, Германии, Белоруссии и России, которые вышли на подиум в одежде этой коллекции и, правда, были похожи на цветки. ________________ Backstage of #FirdawsFW20 The moments before the show! Models from Australia, Holland, France, China, Nairobi, Kenya, Germany, Belarus and Russia demonstrated clothes of this collection and, however, they looked like flowers. #backstage#firdawsfw20#fashionshow#paris#lovestory
وانطلق أسبوع الموضة الباريسي للأزياء لخريف وشتاء 2020/2021، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين الماضي 24 شباط / فبراير الجاري وسيستمر حتى 3 آذار / مارس المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)