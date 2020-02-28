طائرة ركاب تعود إلى مطار شيريميتيفو الروسي بسبب صدع في الزجاج الأمامي

قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مطار شيريميتيوفو الروسي، بأن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777" ستعود إلى المطار بسبب وجود صدع في الزجاج الأمامي.

وأضاف المتحدث لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة الركاب التي على متنها أكثر من 100 مسافر ستعود إلى المطار.

وقال المتحدث بأن طائرة "بونيغ 777" المتجهة إلى بانكوك، ستعود إلى المطار في موسكو، ووفقا للبيانات الأولية سبب ذلك يعود لتصدع في الزجاج الأمامي للطائرة.

هذا وكانت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "يو تير"، قد نجحت في وقت سابق بتنفيذ هبوط اضطراري في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو .

ونقل ممثل عن خدمات الطوارئ عن الخدمة الصحفية لشركة "يو تير" UTair Airlines قرر قائد الطاقم العودة إلى المطار بعدما شعر بوجود خلل فني في المحرك خلال الرحلة التي كانت متجهة من موسكو إلى روستوف نا دونو.