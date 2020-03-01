سيمونيان: الشرطة التركية تنفي وجود موظفي "سبوتنيك" لديها

أعلنت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الأحد، أن الشرطة التركية نفت وجود موظفي وكالة "سبوتنيك التركية" لديها.

وقال عبر قناتها على "التلغرام": "نفت الشرطة التركية وجود موظفينا لديها. وفي الوقت نفسه، انقطع الاتصال مع ثلاثة من موظفينا منذ الليلة الماضية، وذلك منذ قدومهم إلى الشرطة لكتابة شكوى ضد مجموعة أشخاص اقتحموا شقتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي "سبوتنيك تركيا".

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.