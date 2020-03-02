إصابة مواطن روسي قادم من إيطاليا بفيروس كورونا

كما أعلنت السلطات في بيان لها أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، كما وأكدت خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.

وجاء في البيان "في 2 مارس، تم تأكيد إصابة مواطن روسي بفيروس كورونا الجديد "COVID-2019"، ووفقًا للتحقيق الوبائي، ثبت أن الشاب قد مرض في يوم 2020/1/21 أثناء إجازته في إيطاليا".

ووفقا للتقرير، عاد الرجل إلى روسيا في 23 فبراير/ شباط، وعاش في منزله الخاص في موسكو، وفي 27 فبراير، ذهب إلى العيادة مع أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، حيث تم نقله إلى المستشفى الأمراض المعدية مباشرة".

وأضاف البيان "بالنظر إلى التاريخ الوبائي الذي تم استقصاؤه، فإن المريض معزول في القسم المناسب، وقد أجري فحص مخبري دقيق للحالة، وتم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا جديد".

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".