إحباط 78 عملية إرهابية بروسيا في 2019

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إيغور كولياغين، أن الأمن الروسي أحبط 78 عملية إرهابية في روسيا العام الماضي وقبض على أكثر من 40 متزعما و240 إرهابيا.

وقال كولياغين بإحاطة إعلامية عقدت في وكالة "روسيا سيغودنيا": "في عام 2019، نتيجة للإجراءات المنسقة بين أجهزة نفاذ القانون، تم منع تنفيذ الغالبية العظمى من العمليات، وهي 57 جريمة إرهابية، وكشف 34 كانت في مرحلة التحضير".

وتابع: "خلال عمليات مكافحة الإرهاب تم تحييد 32 فردا من العصابات، واعتقال 41 متزعما و241 مسلحا و606 متواطئين مع الإرهابيين".

وفي مطلع أبريل 2017، هزت مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تفجيرات أودت بحياة 15 شخصا، بالإضافة إلى الانتحاري، وإصابة 66 آخرين. وفتحت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية قضية جنائية تحت بند "عمل إرهابي".