روسيا تنشئ قوة مسلحة في القطب الشمالي قادرة على توفير الأمن العسكري

تعمل روسيا على إنشاء مجموعة من القوات العسكرية في القطب الشمالي قادرة على ضمان الأمن العسكري، بالإضافة إلى نظام خفر السواحل.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مرسوم الموافقة على أسس سياسة الدولة الروسية في القطب الشمالي حتى عام 2035.

وجاء في نص البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تنفيذ سياسة الدولة لروسيا الاتحادية في القطب الشمالي اعتبارا من عام 2020 وهي إنشاء مجموعة من القوات العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية في منطقة القطب الشمالي في روسيا الاتحادية، وقادرة على ضمان الأمن العسكري في مختلف الظروف العسكرية والسياسية".

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى إنشاء نظام فعال لخفر السواحل تابع لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية في منطقة القطب الشمالي.

ويضيف البيان: "التحديات الرئيسية في مجال ضمان الأمن القومي في القطب الشمالي تتمثل في تعزيز الدول الأجنبية لقدراتها العسكرية في القطب الشمالي ونمو إمكانات الصراع في المنطقة، فضلا عن تشويه سمعة روسيا الاتحادية في القطب الشمالي".