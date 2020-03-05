بوتين يحث رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الدوما دعم التعديلات الدستورية

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه معهم بالكرملين: "بالمشاركة الفعالة للمواطنين والمجتمع والأحزاب البرلمانية، تم القيام بالكثير من الأعمال الجوهرية لإعداد مشروع قانون بشأن التعديلات الدستورية في القراءة الثانية".

وأصاف الرئيس: "واليوم، أيها الزملاء الأعزاء، أود أن أطلب منكم تعزيز دعم مشروع التعديلات الدستورية الروسية في القراءة الثانية ثم في القراءة الثالثة".

وشدد بوتين خلال اللقاء على أن التعديلات الدستورية أصبحت مطلوبة، لأن الوضع في البلاد قد تغير بشكل كبير.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء.

وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.