بيسكوف حول كورونا: أنشطة بوتين تسير كالمعتاد ولكن تم اتخاذ التدابير اللازمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق بعد توصيات جديدة بشأن فيروس كورونا وأنشطة بوتين تسير كالمعتاد ولكن تم اتخاذ التدابير اللازمة.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء "حتى الآن لم نتلق أي توصيات إضافية من أطبائنا، حتى يومنا هذا نرى أن جميع الأحداث تسير كالمعتاد ولا توجد قيود".

وأشار بيسكوف إلى أن جميع التدابير اللازمة في الكرملين يجري اتخاذها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية على أن الكرملين "يراقب تطور الوضع عن كثب".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 114 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 118 ألف شخص وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4300 حول العالم.