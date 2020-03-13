نوفاك: روسيا قد تستأنف إنتاج النفط الذي كان مقلصا وفقا لاتفاق أوبك+

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة أن بلاده قد تستأنف إنتاج النفط الذي كان مخفضا وفقا لاتفاق أوبك+، بمقدار 200 ألف برميل في اليوم.

وقال نوفاك للصحفيين، في إجابة على سؤال عن حجم زيادة روسيا لإنتاج النفط: "أعتقد كل المقدار الذي كان مقلصا، نحو 200 ألف برميل في اليوم، تمت استعادته".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مساء الأحد الماضي، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن اتفاقية "أوبك +" لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، لكن التحالف نفسه يبقى وسيعمل بموجب ميثاق التعاون إلى أجل غير محدود وفي إطار هذه الوثيقة.

ومن المتوقع حدوث استجابة مشتركة للوضع في سوق النفط، إذا لزم الأمر لذلك قد يعود التحالف في المستقبل إلى تنظيم مستوى الإنتاج. وقال الوزير أيضا، إنه من المقرر عقد اجتماعات "أوبك+" القادمة في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران عام 2020.