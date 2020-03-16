ميشوستين: السلطات الروسية تعمل مقدما لاحتواء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أن السلطات الروسية ستواصل اتخاذ خطوات استباقية من أجل منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال ميشوستين في اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية بلادنا من هذا التهديد الجديد، والتصرف مقدما، واتخاذ إجراءات شاملة لمنع، في المقام الأول، من الانتشار الواسع لفيروس كورونا".

وأضاف ميشوستين أيضًا أن جميع القيود الحالية يتم تعمدها لتجنب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

وتابع رئيس الحكومة: "نحن باستمرار، اعتمادًا على تطور الوباء، نغلق حدودنا. أولاً وقبل كل شيء، فعلنا ذلك مع الصين ودول آسيوية أخرى كانت أول من واجه هذا التهديد. لقد وضعنا قيودا على حركة النقل الجوي إلى دول الاتحاد الأوروبي عندما بدأ الفيروس في الانتشار وأوقفنا تحرك الأجانب عبر حدود بولندا والنرويج وألغينا رحلات السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا. وقررنا أيضًا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لتحرك الناس، واتخذنا عددًا من الخطوات الاستباقية الأخرى".

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية، في وقت سابق، أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوعز ميشوستين، بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.