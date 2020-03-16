الكرملين: لا قرار حتى الآن بفرض حالة الطوارئ في روسيا بسبب فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا ترى هناك ضرورة قصوى حتى الآن بفرض حالة الطوارئ الرسمية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "إن الكرملين لا يرى حتى الآن ضرورة قصوى بفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والوضع ما زال عاديا ولا يتطلب هذه الاجراءات".

وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من المؤسسات الكبرى في البلاد التي مازالت تعمل بشكل عادي ولم تنتقل إلى حالة الطوارئ العامة وقصر الكرملين واحد منها".

وأعلنت روسيا عن تشكيل المجلس التنسيقي لمكافحة وباء كورونا المستجد برئاسة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، حيث سيخصص نحو 300 مليون روبل ( ما يساوي 4 مليون دولار) لمكافحة كورونا.