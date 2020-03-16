كورونا يؤثر على التعاون العسكري التقني لروسيا

قال مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا الاتحادية دميتري شوغيف، إن وباء الفيروس التاجي كورونا "لا يمكنه إلا أن يؤثر على التعاون العسكري التقني الروسي، وستكون هناك مفاوضات مباشرة أقل مع الشركاء".