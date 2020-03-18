بيسكوف: جدول أعمال الرئيس بوتين خير دليل على حالته الصحية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خير دليل على حالته الصحية، وأن كل العاملين في الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس الروسي قاموا بعمل فحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في إجابة عن سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي قد قام بفحوصات للتأكد من خلوه من فيروس كورونا: "نقوم على مدار اليوم بعمل كل ما يلزم لحماية الرئيس من الفيروسات والأمراض الأخرى".

وأضاف بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس هو خير دليل على حالته الصحية.

وأشار بيسكوف إلى أن كل من يشارك في الفعاليات التي يتواجد بها الرئيس الروسي، قام بعمل فحوصات للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث قال: "لقد قمت بإجراء التحاليل في مكان العمل، جاء أحد الأخصائيين إلى مبنى الرئاسة وتناوبنا على الذهاب إليه".

كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أكدت أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 114 حالة في عموم روسيا.

وقالت غوليكوفا: "في روسيا هناك 114 مريضا مسجلون حاليا في 26 إقليما في البلاد. وتعافى 5 منهم وخرجوا من المستشفيات و109 أشخاص ما زالوا في المستشفى، 106 منهم يعانون من اعراض مرضية خفيفة".