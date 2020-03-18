الحاخام الأكبر في روسيا يغلق الكنيس في أكبر مركز يهودي بموسكو

أفاد المكتب الإعلامي التابع لكبير حاخامات روسيا، أن الحاخام بيرل لازار، أمر بإغلاق كنيس مركز الجالية اليهودية بموسكو الوقع في منطقة مارينا روشا، أكبر مركز ديني يهودي في أوروبا الشرقية، وذلك بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب اليوم الأربعاء: "بأمر من كبير الحاخامات في روسيا، بيرل لازار، تم إغلاق الكنيس الواقع في مركز الجالية اليهودية بموسكو في منطقة مارينا روشا، اعتبارا من الساعة 00:00 يوم 18 آذار/ مارس 2020".

وتابع البيان: "اتخذ الحاخام هذا القرار بسبب خطر انتشار عدوى فيروس كورونا. ويُنصح الرعايا الذين لديهم أغراض شخصية ومستلزمات صلاة في الكنيس، باستلامها".

يذكر في هذا الصدد، أنه تم في روسيا رصد، حتى الوقت الراهن، 115 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 179112 شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 7426.