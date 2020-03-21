بينها مصر وإيران... روسيا ترسل أجهزة الكشف عن كورونا إلى 16 دولة

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.

وجاء في بيان الهيئة، "قامت الهيئة بإرسال أجهزة اختبار الفيروس، التي طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل البكتريا في روسيا، إلى 13 دولة لإجراء الفحص لأكثر من 100 ألف شخص ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاث دول أخرى".

وتابع البيان: "بينهم دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية".

ووفقًا للبيان، وبفضل أجهزة الاختبار الروسية، تم الكشف عن الحالات الأولى من الإصابة بالفيروس في أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وأوزبكستان.

ولفتت الهيئة إلى أنه "من المتوقع قريبا توصيل هذه الأنظمة إلى مصر وسيبريا وفنزويلا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.