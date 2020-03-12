روسيا ترسل إلى عدة الدول أنظمة متطورة للكشف عن كورونا أبرزها إيران وكوريا الشمالية

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الخميس، إرسال أنظمة متطورة إلى أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ومنغوليا وكوريا الشمالية وإيران للكشف المبكر عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

موسكو – سبوتنيك. وقال الهيئة في بيان: "بسبب تفاقم الوضع الوبائي في جمهورية إيران الإسلامية وعلى ضوء انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، وفرت هيئة حماية المستهلك الروسية، أنظمة اختبار مجانية للتشخيص المختبري لعدوى فيروسات التاجية الجديدة بحجم 500 مجموعة لـ 50000 فحص".

وأشار البيان إلى، أنه تم إرسال هذه الأجهزة إلى إرسال أنظمة متطورة إلى أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ومنغوليا وكوريا الشمالية وإيران.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم.