تصفية مجرم كان يخطط لعمل إرهابي في باشكورتوستان

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن قيام الأجهزة الأمنية في جمهورية باشكورتوستان بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولوا إيقاف سيارة الجاني في ضواحي مدينة أوفا، وذلك الساعة 17:00 مساء بتوقيفت موسكو، إلا أنه بدأ بإطلاق النار، ما دفع عناصر الأجهزة الأمنية إلى تصفيته.

وأوضح البيان أنه تم العثور على مسدس وعبوة ناسفة بحوزة المجرم، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.

يذكر أن جمهورية باشكورتوستان هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، وإحدى الجمهوريات الروسية التي تحكم ذاتيا وتنتسب إلى شعب الباشكير وعاصمتها مدينة أوفا.