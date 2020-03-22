تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا يوم أمس منها 54 في موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ست مناطق من روسيا، ليرتفع عدد الحالات الى 367 إصابة.

وجاء في بيان المقر " تم تسجيل 61 حالة إصابة بالفيروس التاجي في ست مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبحسب بيان المركز، توزعت الحالات بحسب المناطق كالتالي" موسكو 54 حالة، منطقة نوفغورد -حالة واحدة، منطقة كيروف -حالتان، منطقة أرخانجيلسك -حالة واحدة، منطقة بريانسك -حالة واحدة، وجمهورية أودمورت -حالتان".

وأفاد مقر العمليات، إلى أن معظم المواطنين المرضى من هذا العدد زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي الفيروس، مشددا على أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي في الغرف الخاصة، فيما تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للمراقبة الطبية يبلغ في الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.

وأضاف مقر العمليات بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد قد وصل لـ367 حالة، دون رصد أي حالات وفاة حتى الآن.