مصدر: نوفاك يعتزم غدا بحث الوضع في سوق النفط مع الشركات النفطية

أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يعتزم إجراء مباحثات مع ممثلي الشركات النفطية الروسية لبحث الوضع في السوق يوم غد الإثنين.

موسكو- سبوتنيك. وأكد أحد المصادر لوكالة "سبوتنيك" بشأن إمكانية عقد لقاء بين وزارة النفط وإدارات الشركات النفطية يوم غد، "نعم، من المخطط إجراء ذلك".

وتابع المصدر: "الأجندة مماثلة للأجندة السابقة، من المخطط مناقشة الوضع في سوق النفط".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس اللقاء الأول بين وزير الطاقة الروسي والشركات النفطية الروسية عقب تفكك اتفاقية "أوبك+"، وعقد آخر لقاء مماثل بتاريخ 12 مارس/آذار الحالي على خلفية أنهيار أسعار النفط.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن اتفاقية "أوبك +" لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، لكن التحالف نفسه يبقى وسيعمل بموجب ميثاق التعاون إلى أجل غير محدود وفي إطار هذه الوثيقة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.