إنشاء مقر لمكافحة فيروس "كورونا" في مؤسسة "روس آتوم" الروسية

أعلنت مؤسسة "روس آتوم " الروسية، اليوم الإثنين، عن إنشاء مقر لمحاربة فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة الرسمية للصناعة النووية في روسيا، "سترانا روس آتوم" بهذا الخصوص: " تم إنشاء مقر في "روس آتوم" لمحاربة الفيروس التاجي. هناك ممثلون عن المقر في جميع الشركات [التابعة لروس آتوم]".

كما ذكرت الصحيفة بأنه تمت توصية رؤساء فروع وأقسام روس آتوم الهيكلية بتنظيم العمل عن بعد، إن أمكن.

كما لفتت "سترانا روس آتوم" إلى أنه في جميع شركات الصناعة، يجري حالياً قياس درجات حرارة الموظفين قبل دخولهم مقرات عملهم، وتعقيم الغرف والمباني، مشيرة: "لقد أعطيت توصية للامتناع عن المصافحة. وألغيت الفعاليات الجماعية. وتم تقليص مأموريات العمل. وتم فرض نظام للعزل الذاتي على العمال الذين عادوا من الخارج".

وفي وقت سابق، أوصت "روس آتوم" موظفيها بعقد الاجتماعات باستخدام تقنية الفيديو أو عبر التراسل. كما أُفيد بحظر عقد اللقاءات المباشرة "وجهاً لوجه" مع الشركاء من البلدان التي لديها وضع غير موات بشأن الفيروس التاجي، إلا في حالات استثنائية، بالتشاور مع قيادة الشركة الحكومية.

ويضم نطاق إدارة مؤسسة "روس آتوم" حوالي 400 شركة ومؤسسة، بما في ذلك وأسطول كاسحات الجليد النووي الوحيد في العالم. ويعمل في الشركة نحو 250 ألف شخص.