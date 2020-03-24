هيئة حماية المستهلك: أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب "كورونا"

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موسكو - سبوتنيك. وجاء على الموقع الرسمي للهيئة الروسية : "خلال الفترة السابقة من عام 2020، تم إخضاع 149754 شخص للإشراف الطبي في روسيا، واليوم 23 مارس/آذار، لا زال هناك 93677 شخصا تحت الإشراف".

وأكد مصدر في مقر العمليات إن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.