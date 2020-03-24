المصارف الكبرى في روسيا تعلن تحركا لتسهيل تسديد القروض بسبب "كورونا"

أظهرت دراسة مسحية لمؤسسات الائتمان في روسيا، أن المصارف الكبرى على استعداد لتقديم مهل لتسديد القرض (إجازات ائتمانية) للعملاء الذين أصيبوا بعدوى فيروس" كورونا " المستجد، وكذلك طرح طرق أخرى لتخفيف العبء وسط تفشي الوباء.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أن أكبر المصارف الوطنية، "سبيربنك" و"في تي بي"، أبلغت، أمس الاثنين، عن الإجراءات المتخذة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، أوليغ غانييف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المصرف يمكنه منح العملاء إجازة ائتمانية إذا دخلوا في ظروف مالية صعبة بسبب" كورونا ".

بدوره أبلغ "في تي بي" أنه يخطط لتقديم إجازات ائتمانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المصابين بالفيروس التاجي - وسيتم الإعلان عن التفاصيل والمواعيد النهائية لإطلاق المبادرة قبل نهاية آذار/مارس.

مساعدة المقترض

وأعلنت المصارف الروسية الأخرى أنها أيضا مستعدة لدعم المقترضين الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب الوباء.

وفي هذا السياق أعلن مصرف "برومسفيازبنك" الروسي المملوك لقطاع مصرفي عالمي، أنه على استعداد لإعادة هيكلة ديون العملاء المتأثرين بالفيروس التاجي ومنحهم إجازات ائتمانية لمدة تصل إلى شهرين. وقال سيرغي ماليشيف، رئيس وحدة البيع بالتجزئة في "برومسفيازبنك": "نحن مستعدون للنظر، بشكل فردي، في الطلبات المقدمة من مقترضينا المتأثرين بالفيروس ومنحهم مهلة لتسديد القرض".

وطوّر "بنك موسكو الائتماني" عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة العملاء في الوضع الوبائي، وهي: تأجيل تاريخ الدفع، وإلغاء الغرامات للعملاء. أيضا ستأخذ المؤسسة الائتمانية بعين الاعتبار، بشكل فردي، طلبات العملاء الذين يجدون أنفسهم في وضع معيشي صعب.

ويخطط مصرف "ألفا بنك" أيضًا لتقديم إجازات ائتمانية للعملاء الذين فقدوا القدرة على سداد القروض بسبب "كورونا". وقالت ألينا توزوفا، مديرة قسم منتجات التجزئة في مصرف " إس إم بي"، إن المصرف يدرس خيارات مختلفة للمهل الائتمانية وإجراءات مساعدة أخرى.

بدوره قال ممثل "سوفكومبنك" أن المصرف سيتبع توصيات المركزي الروسي بهذا الشأن.

كما أكدت مصارف "زينيت" و"هوم كريديت" و"روسبنك" استعدادها لدعم عملائها في ظل جائحة كورونا. للحصول على ذلك، يجب على العميل إرسال طلب إلى المصرف مرفقا بالمستندات الداعمة له، حيث سيتم النظر في الطلب بعد ذلك بشكل فردي.

وأوضح دميتري ماسلوف، مدير خدمة العملاء في "هوم كريديت" أن "إجراء مماثلا ينطبق ليس فقط في حالة المرض الناجم عن فيروس كورونا، بل هذا ينطبق أيضاً على حالة أي عميل يعاني من صعوبات معيشية".

وذكر رئيس مجلس إدارة "بوتشتا بنك" دميتري رودينكو، أن المصرف لديه خدمات تسمح بتعديل مدفوعات القرض في حالة الظروف غير المتوقعة. على سبيل المثال، تتيح خدمة "ميس بايمنت" للمقترضين فرصة تفويت دفع قرض مرتين في السنة. علاوة على ذلك، إذا كان المقترض مريضاً، ولديه وثائق تؤكد ذلك، فبالتأكيد سيوفر له المصرف مهلةً وسوف يقدم له شروطاً فردية.

ورأى رودينكو أنه "من المستحسن إدخال بعض الإجراءات الإضافية فقط في حالة التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي أثناء تغيير قواعد المصرف المركزي لحجز مثل هذه القروض، ولكن هذا يجب أن يكون بالفعل قرارًا على مستوى الدولة".

ولفت ميخائيل تشامروف، مدير إدارة الأعمال الائتمانية في مصرف "بنك أوتكريتيه" إلى أن الوضع الحالي لا يزال يسوده الغموض - هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الإقراض للأفراد وسياسات المصرف.

وقال: "نراقب عن كثب الوضع والتغيرات في السوق، ندرس توصية المركزي الروسي ونطور الحلول المناسبة للعملاء. قبل الأحداث الحالية والآن نحن ما زلنا على استعداد لفهم أوضاع المقترضين لدينا، وإذا لزم الأمر، الوصول المشترك إلى شروط مقبولة من الطرفين لخدمة القرض".

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.