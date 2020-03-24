تسجيل
08:52 GMT24 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    انتشار فيروس كورونا في روسيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في نوفوسيبيرسك، روسيا ١٩ مارس ٢٠٢٠

    المصارف الكبرى في روسيا تعلن تحركا لتسهيل تسديد القروض بسبب "كورونا"

    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/81/1044918146_0:102:3195:1899_1200x675_80_0_0_308c1995438a32528d88b618726ffc81.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202003241044952721-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أظهرت دراسة مسحية لمؤسسات الائتمان في روسيا، أن المصارف الكبرى على استعداد لتقديم مهل لتسديد القرض (إجازات ائتمانية) للعملاء الذين أصيبوا بعدوى فيروس" كورونا " المستجد، وكذلك طرح طرق أخرى لتخفيف العبء وسط تفشي الوباء.

    انتشار فيروس كورونا في روسيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في مطار فنوكوفو، موسكو، روسيا ١٩ مارس ٢٠٢٠
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    هيئة حماية المستهلك: أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب "كورونا"
    وأوضحت الدراسة التي أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أن أكبر المصارف الوطنية، "سبيربنك" و"في تي بي"، أبلغت، أمس الاثنين، عن الإجراءات المتخذة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، أوليغ غانييف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المصرف يمكنه منح العملاء إجازة ائتمانية إذا دخلوا في ظروف مالية صعبة بسبب"كورونا".

    بدوره أبلغ "في تي بي" أنه يخطط لتقديم إجازات ائتمانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المصابين بالفيروس التاجي - وسيتم الإعلان عن التفاصيل والمواعيد النهائية لإطلاق المبادرة قبل نهاية آذار/مارس.

    مساعدة المقترض

    وأعلنت المصارف الروسية الأخرى أنها أيضا مستعدة لدعم المقترضين الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب الوباء.

    وفي هذا السياق أعلن مصرف "برومسفيازبنك" الروسي المملوك لقطاع مصرفي عالمي، أنه على استعداد لإعادة هيكلة ديون العملاء المتأثرين بالفيروس التاجي ومنحهم إجازات ائتمانية لمدة تصل إلى شهرين. وقال سيرغي ماليشيف، رئيس وحدة البيع بالتجزئة في "برومسفيازبنك": "نحن مستعدون للنظر، بشكل فردي، في الطلبات المقدمة من مقترضينا المتأثرين بالفيروس ومنحهم مهلة لتسديد القرض".

    وطوّر "بنك موسكو الائتماني" عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة العملاء في الوضع الوبائي، وهي: تأجيل تاريخ الدفع، وإلغاء الغرامات للعملاء. أيضا ستأخذ المؤسسة الائتمانية بعين الاعتبار، بشكل فردي، طلبات العملاء الذين يجدون أنفسهم في وضع معيشي صعب.

    طائرة النقل العسكرية إيل 76 التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا. كورونا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا ترسل الطائرة الـ13 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

    ويخطط مصرف "ألفا بنك" أيضًا لتقديم إجازات ائتمانية للعملاء الذين فقدوا القدرة على سداد القروض بسبب "كورونا". وقالت ألينا توزوفا، مديرة قسم منتجات التجزئة في مصرف " إس إم بي"، إن المصرف يدرس خيارات مختلفة للمهل الائتمانية وإجراءات مساعدة أخرى.

    بدوره قال ممثل "سوفكومبنك" أن المصرف سيتبع توصيات المركزي الروسي بهذا الشأن.

    كما أكدت مصارف "زينيت" و"هوم كريديت" و"روسبنك" استعدادها لدعم عملائها في ظل جائحة كورونا. للحصول على ذلك، يجب على العميل إرسال طلب إلى المصرف مرفقا بالمستندات الداعمة له، حيث سيتم النظر في الطلب بعد ذلك بشكل فردي.

    وأوضح دميتري ماسلوف، مدير خدمة العملاء في "هوم كريديت" أن "إجراء مماثلا ينطبق ليس فقط في حالة المرض الناجم عن فيروس كورونا، بل هذا ينطبق أيضاً على حالة أي عميل يعاني من صعوبات معيشية".

    وذكر رئيس مجلس إدارة "بوتشتا بنك" دميتري رودينكو، أن المصرف لديه خدمات تسمح بتعديل مدفوعات القرض في حالة الظروف غير المتوقعة. على سبيل المثال، تتيح خدمة "ميس بايمنت" للمقترضين فرصة تفويت دفع قرض مرتين في السنة. علاوة على ذلك، إذا كان المقترض مريضاً، ولديه وثائق تؤكد ذلك، فبالتأكيد سيوفر له المصرف مهلةً وسوف يقدم له شروطاً فردية.

    ورأى رودينكو أنه "من المستحسن إدخال بعض الإجراءات الإضافية فقط في حالة التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي أثناء تغيير قواعد المصرف المركزي لحجز مثل هذه القروض، ولكن هذا يجب أن يكون بالفعل قرارًا على مستوى الدولة".

    ولفت ميخائيل تشامروف، مدير إدارة الأعمال الائتمانية في مصرف "بنك أوتكريتيه" إلى أن الوضع الحالي لا يزال يسوده الغموض - هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الإقراض للأفراد وسياسات المصرف.

    وقال: "نراقب عن كثب الوضع والتغيرات في السوق، ندرس توصية المركزي الروسي ونطور الحلول المناسبة للعملاء. قبل الأحداث الحالية والآن نحن ما زلنا على استعداد لفهم أوضاع المقترضين لدينا، وإذا لزم الأمر، الوصول المشترك إلى شروط مقبولة من الطرفين لخدمة القرض".

    وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

    انظر أيضا:

    تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا يوم أمس منها 54 في موسكو
    حقيقة نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر الصحي
    فنزويلا تتسلم آلاف أجهزة الكشف عن فيروس كورونا من روسيا
    هيئة حماية المستهلك: أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لفنان الجداريات Franco Rivolli Art، يظهر ممرضة ترتدي قناعا، واقيا بأجنحة خلف ظهرها ممسكة بإيطاليا بيت ذراعيها، على جدار مستشفى بابا جيوفاني الثالث والعشرون في بيرغامو، لومباردي، إيطاليا 16 مارس 2020
    "كل شيء سيكون على ما يرام"...توجه الغرافيتي الكوروني الجديد
    هل يضع كورونا نهاية للعولمة؟
    هل يضع كورونا نهاية للعولمة؟
    تاريخ الأوبئة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك