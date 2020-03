المصارف الكبرى في روسيا تعلن تحركا لتسهيل تسديد القروض بسبب "كورونا"

وأوضحت الدراسة التي أجرتها وكالة "سبوتنيك"، أن أكبر المصارف الوطنية، "سبيربنك" و"في تي بي"، أبلغت، أمس الاثنين، عن الإجراءات المتخذة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك"، أوليغ غانييف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المصرف يمكنه منح العملاء إجازة ائتمانية إذا دخلوا في ظروف مالية صعبة بسبب" كورونا ".

بدوره أبلغ "في تي بي" أنه يخطط لتقديم إجازات ائتمانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المصابين بالفيروس التاجي - وسيتم الإعلان عن التفاصيل والمواعيد النهائية لإطلاق المبادرة قبل نهاية آذار/مارس.

مساعدة المقترض

وأعلنت المصارف الروسية الأخرى أنها أيضا مستعدة لدعم المقترضين الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب بسبب الوباء.

وطوّر "بنك موسكو الائتماني" عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة العملاء في الوضع الوبائي، وهي: تأجيل تاريخ الدفع، وإلغاء الغرامات للعملاء. أيضا ستأخذ المؤسسة الائتمانية بعين الاعتبار، بشكل فردي، طلبات العملاء الذين يجدون أنفسهم في وضع معيشي صعب.