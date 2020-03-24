الكرملين: روسيا تستعد لانعقاد قمة مجموعة العشرين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستعد لقمة مجموعة العشرين حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تعقد في الـ 26 من شهر آذار/ مارس الجاري، بعد أن تلقت إشعارا بذلك.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت قمة العشرين ستعقد بالفعل يوم الـ 26 من شهر آذار/ مارس الجاري، وعما إذا كانت الرياض، التي تعتزم عقد القمة عبر الإنترنت، قد أبلغت موسكو بهذا: "نعم. نحن نستعد لذلك الحدث".

بدأت المملكة العربية السعودية، التي ترأس مجموعة العشرين للعام الجاري، الاستعداد لعقد قمة استثنائية لقادة المجموعة من خلال وسائل التقنية الافتراضية، وذلك لبحث الأوضاع الحالية بعد تفشي فيروس كورونا بقوة في العديد من بلدان العالم".

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، عن إجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، وذلك استشعارا من الرياض بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 آذار/ مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.