مدفيديف: الوضع مع فيروس كورونا في روسيا أكثر هدوءا ويجب الالتزام بالتوصيات

أعلن رئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الوضع مع فيروس كورونا في روسيا أكثر هدوءا من دول أخرى، ومع ذلك لا يجب الاسترخاء، من الضروري الالتزام بشكل صارم بجميع التوصيات ودعم كل من يحتاج المساعدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال لقائه مع المرشحين لمناصب رؤساء الفروع الإقليمية للحزب:

"في روسيا ، كما نعلم، الوضع أهدأ من العديد من الدول الأخرى. لكن بالطبع لا يجب الاسترخاء. من الضروري الالتزام بشكل صارم بجميع التوصيات والقرارات الموجودة الصادرة عن الهيئات الحكومية، والتذكر أن أفضل إجراء وقائي هو الانضباط الذاتي، وبالطبع، دعم كل من يحتاج المساندة".

وأظهرت الإحصاءات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 387 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 495 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 آذار/ مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.