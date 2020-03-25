السفير الروسي في واشنطن: روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا لزم الأمر.

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، جاء فيه: "إن أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين و إيران وتم تسليمها إلى إيطاليا".

وأضاف البيان: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين أن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمسبب لمرض ( كوفيد - 19) في الولايات المتحدة، بلغت مساء أمس الثلاثاء 53 ألفا و600 حالة، والوفيات 703 أشخاص.