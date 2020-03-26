فحص موظف في جهاز الحكومة الروسية يشك بإصابته بكورونا

يخضع موظف في جهاز الحكومة الروسية للفحص الخاص بفيروس "كورونا" حيث تم أخذ عينات منه للتحقق الإضافي ووضعه في الحجر الصحي.

فبحسب ما نقلته الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، لـ"سبوتنيك"، فإن الموظف خضع لعدد من الفحوصات الخاصة بالفيروس.

كما وتم إجراء فحوصات إضافية له للتأكد من سلامته من الفيروس، ووضعه في الحجر الصحي، كما ويتم فحص جميع الأشخاص الذين تعاملوا معه.

وحدد الجهاز الحكومي هوية الموظف، الذي ربما يكون قد أصيب وقد تم عزله.

كما وتم رصد جميع الموظفين الذين اتصلوا به في جميع الأماكن في الآونة الأخيرة، حيث تم تعقيم هذ الأماكن.

هذا وأكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.