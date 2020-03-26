وكالة سياحية تطلق مشروعا للرحلات في روسيا عبر الإنترنت

أفادت وكالة "روستوريزم" السياحية الفدرالية، بأنها وبالتعاون مع موقع "توتو.رو" للرحلات السياحية وشبكة "تي.في بريكس" الدولية، أطلقت برنامجاً جديداً للرحلات السياحية "شيك-ليست"، حيث يتمكن المرء من التوجه في جولة سياحية في روسيا الاتحادية عبر الفيديو باستخدام خريطة تفاعلية للبلاد.

موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة بهذا الشأن: "في الوقت الذي تتطلب فيه الظروف تعليق القيام بالرحلات السياحية، نعرض عليكم القيام برحلات سياحية تفاعلية، وذلك باستخدام عرض سياحي جديد "شيك – ليست" حيث يتمكن المرء، باستخدام الخريطة التفاعلية لروسيا الاتحادية، من القيام برحلات سياحية للتعرف على أي إقليم من أقاليم بلادنا الرائعة".

ووفقًا للمعلومات الواردة من وكالة "روستوريزم" السياحية الفيدرالية ،فإنه "سيسافر مدون السفر، ميشا رونكاينن، جنبًا إلى جنب مع أعضاء هذا البرنامج، إلى جميع مناطق الاتحاد الروسي البالغ عددها 85 منطقة. وفي كل منطقة، سيقوم مقدم العرض بالتأكد من تطابق ماتعرف عليه في هذه المنطقة والقائمة التي تضم المعايير التي تهم كل سائح، على سبيل المثال، المواقع المفصلة لالتقاط الصور، تصوير أفلام الفيديو، أو كيف يتمكن المرء من صرف الأموال بحجم يناسب ميزانيته المحدودة".

هذا وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس/آذار، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

في غضون ذلك، أكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة في 56 إقليماً.