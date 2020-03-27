عمدة موسكو: أنظمة اختبار جديدة للكشف المبكر عن "كورونا" تدخل الخدمة قريبا

ذكر سوبيانين، بأنه يجري تسجيل أنظمة الاختبار هذه، والتي ستساعد في الكشف المبكر وتشخيص حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

تصريحات سوبيانين كانت خلال خلال أجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس "كورونا"، قائلا " يجب على الزملاء في المستقبل القريب تسجيل أنظمة اختبار جديدة من شأنها أن تسرع البحث المختبري وتقليل المواد الاستهلاكية الضرورية لهذه الدراسات، أي أن الدراسة نفسها (ستصبح) أسرع وأسهل".

كما وأعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا أنه سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا سيساعد في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد مرض كوفيد - 19.

مشيرة إلى أن حوالي 20 بالمئة من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ألتقطوا العدوى داخل البلاد.

هذا وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، قد أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.