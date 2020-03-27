بيسكوف: بوتين وماكرون لم يبحثا موضوع تقديم روسيا مساعدة لفرنسا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تقديم مساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بل تحدث معه عن التعاون في هذا المجال.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال إذا دار الحديث حول تقديم روسيا مساعدة لفرنسا في مكافحة فيروس كورونا: "لا، الحديث دار عن التعاون".

وأعلن الكرملين يوم أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إمكانية التعاون داخل مجلس الأمن بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وجاء في بيان الكرملين، أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا" وذلك قبيل القمة الطارئة لمجموعة العشرين الافتراضية، التي تترأسها الرياض لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وحسب البيان تحدث بوتين وماكرون عن التدابير التي تم إدخالها في روسيا وفرنسا لمواجهة انتشار هذه العدوى وتقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية. وأكدا على المزيد من التنسيق بشأن عودة مواطني البلدين إلى وطنهم، وضمان ظروف نقل الإمدادات والمعدات الطبية".