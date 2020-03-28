دعوة من منظمة الصحة العالمية لسكان موسكو

أعلنت منظمة الصحة العالمية في روسيا، اليوم السبت، أن سكان موسكو لا يمتثلون للإجراءات والتوصيات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، قائلة: إن "سكان موسكو لا يمتثلون للتوصيات والإجراءات الوقائية كالبقاء على مسافة مترين بين المواطنين والأشخاص والسير أفرادا وليس في مجموعات وما يفعله سكان العاصمة هو العكس تماما ما يهدد سلامتهم الصحية وانتقال الفيروس لهم".

وأضافت فوينوفيتش قائلة: "قدت سيارتي في موسكو ورأيت مناظر مؤلمة فالناس لا تتقيد بالإجراءات الوقائية ولا تحافظ على مسافة المترين، بالإضافة إلى قيام البعض بالتجول كمجموعات وهذا الأمر يزيد من احتمال الإصابة".

وتابعت قائلة: "إذا لم تتبع القواعد، فسيكون لدينا في وقت قصير جدا عدد كبير من الحالات في العاصمة موسكو".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة، في 62 إقليماً.

وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تخصيص أموال إضافية للأقاليم من أجل تجهيز المستشفيات بجميع الوسائل اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.