وزارة الاقتصاد الروسية توافق على مشروع قرار بشأن تصدير الحبوب من البلاد

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد: "اقترحت وزارة الزراعة اعتبارًا من 1 أبريل إدخال حصة لصادرات الحبوب تبلغ 7 ملايين طن، صلاحيتها حتى 30 يونيو".

وتابع البيان: "مشروع قرار الحكومة الروسية بشأن تحديد صادرات محاصيل الحبوب خارج أراضي روسيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (الأوراسي) يتضمن إدخال حصة قدرها 7 ملايين طن لتصدير القمح والحبوب والشعير، باستثناء بذور الحبوب، للفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020 ".

وأوضحت الوزارة بأن صادراتها من الحبوب ستصل إلى 8.3 مليون طن في الربع الأول من هذا العام، وإلى 1.2 مليون طن في الربع الثاني من 2020، وذكر البيان الصحفي أنه "من أجل ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على المستوى المطلوب من مخزون القمح والذرة والشعير والحبوب في 1 يوليو 2020، يجب ألا يتجاوز تصدير هذه المحاصيل الأربعة للربع الثاني من عام 2020 الـ7 ملايين طن".