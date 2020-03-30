بوتين: يجب استخدام تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وطلب بوتين خلال لقائه بممثليه في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال: "أطلب منكم، كمفوضين للرئيس في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذها".

وأشار بوتين إلى أن روسيا نجحت في منع ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية بفضل الإجراءات السليمة والمهنية.

وقال: "يجب أن تكون اجراءاتنا مبررة ومهنية. وهذا النهج هو الذي سمح لنا بكسب الوقت واحتواء الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا خلال لأسابيع السابقة. ونحن بحاجة إلى استخدام هذا الوقت الاحتياطي بكفاءة وفعالية".

كما طالب الرئيس الروسي، كبار السن من الروس بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم وحياتهم، وقال: "إيلاء اهتمام خاصا بكبار السن، المعرضون للخطر، من المهم أن نشرح لهم الموقف. يجب أن يفهم المواطنون ومن بينهم مواطنو هذه الفئة العمرية وأقاربهم، أن من الأفضل لكل من بلغ الـ 62 من العمر أن يبقى في منزله. يجب أن نقول لهم بصورة مباشرة: إذا أردتم الحفاظ على صحتكم وحياتكم، فيجب عليكم البقاء في المنزل".