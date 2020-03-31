ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في موسكو إلى 70 شخصا

تماثل 42 شخصا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو، وقد سُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.

صرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية للصحفيين، بتعافي 42 حالة من فيروس "كورونا".

وأضافت: "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد. وآمل أن تكون الإجراءات الجديدة ستدعم هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سيتباطأ نمو المرضى، وعدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء سينمو".

وأكدت: "إن المرضى الذين خرجوا من المستشفيات في حالة جيدة".

كما وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 آذار/مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

هذا وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، قد أعلن يوم أمس، أن نظام العزل الصحي سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر نيسان/أبريل المقبل.