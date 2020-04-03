روسيا ترسل فرقا وأطباء عسكريين ومعدات خاصة إلى صربيا لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول طائرة من طراز إيل-76 تحمل متخصصين عسكريين ومعدات روسية توجهت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وذكر التقرير أن "أول طائرة من طراز إيل-76 (طائرة نقل عسكرية روسية) على متنها متخصصون عسكريون روس ومعدات حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري إلى جمهورية صربيا للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

يشار إلى أن الطائرة ستنقل إلى مطار باتاينيتسا (20 كيلومترًا شمال غرب بلغراد) مجموعة من الأطباء العسكريين والمتخصصين في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة مع المعدات الحديثة للتشخيص الوبائي وإجراءات التطهير.

بناء على إيعاز من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة بسرعة إلى صربيا في مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي. من أجل نقل الأفراد والمعدات، من المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية للطائرات، والتي ستنقل 87 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك الأطباء العسكريين، وأخصائيي الفيروسات المتخصصين، والمعدات الطبية الخاصة، ومعدات الحماية، و 16 وحدة من المعدات العسكرية.