صواريخ "إس-300" تباشر في المناوبة القتالية لحماية طريق البحر الشمالي

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة : "إن فوج صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس- 300 بي إس" من صلب تنظيم أسطول بحر الشمال والذي تم تشكيله في شمال جمهورية ساخا-ياقوتيا العام الماضي، باشر بأداء واجبات خدمة المناوبة القتالية بمهمة حماية المجال الجوي لمنطقة القطب الشمالي الروسي وأحد قطاعات طريق البحر الشمالي.

يذكر أنه سبق وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي بدأ بتنفيذ عملية إعادة التسليح التي سيتم خلالها تبديل منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس – 300 بي إس" بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-350 "فيتياز"، ما سيزيد من فعالية نظام الدفاع الجوي فيما يتعلق بأعماله القتالية ضد الصواريخ المجنحة للعد والمحتمل بمقدار 2.5-2 مرة.

الجدير بالذكر أن فوج صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 بي إس" تم تشكيله في جمهورية ياقوتيا العام الماضي، وهو من صلب تنظيم أسطول بحر الشمال.