 السفير الروسي لدى واشنطن: أكثر من ألفي مواطن روسي لا يستطيعون العودة من أمريكا

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف،اليوم السبت، إن أكثر من ألفي مواطن روسي لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التي تم إدخالها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشر على صفحة السفارة على فيسبوك، "وفقا لبياناتنا، لا يزال في الولايات المتحدة أكثر من 2000 مواطن روسي من الذين أبدو رغبتهم بالعودة إلى الديار".

وأضاف "في ظل الظروف الجديدة، غيرنا بشكل عاجل وجهة عملنا بإنشاء قوائم لتقديم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ماسة".

وفقا للسفير، 51 مواطنا من أصل 250 لم يتمكنوا من السفر على متن رحلة جوية إلى روسيا يوم الجمعة كانوا بحاجة ماسة إلى مساعدة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا، يوم الجمعة، عن تعليق سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.

وجاء في البيان: "من أجل حماية صحة مواطني روسيا ووضع حد لدخول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا الاتحادية. تم مؤقتا تعليق سريان التصاريح التي منحت سابقة لإعادة مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة إلى الأراضي الروسية".

هذا وكانت روسيا ودول أخرى قد فرضت قيودا ملموسة على الرحلات الجوية على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن وزارة الخارجية الروسية، استكملت تشكيل قوائم المواطنين الروس الذين يعتزمون العودة إلى البلاد، والآن ستبلغهم الوزارة وشركات الطيران على الفور بجداول الرحلات.

كما أعلن لاحقا أن ان عدد الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء مواطني روسيا من خارج البلاد سيخفض، اعتبارا من 31 آذار /مارس، للتمكن من اتخاذ إجراءات أكثر دقة مع القادمين.