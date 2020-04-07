بالفيديو...أقاما زفافهما عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا

قرر الثنائي فاخيت وليلي المقيمان في بشكيريا الروسية الاحتفال بزفافهما، مستخدمين تقنية الفيديو بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حظر تجول ومنع التجمعات.

ويظهر الفيديو كيف يحتفل العروسان بزفافهما على الإنترنت مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء، كما قاما بتأدية الرقصة الأولى لهما.

وبدلا من تقديم الهدايا التقليدية قام الضيوف بتحويل مبلغ من المال إلى بطاقات العروسين المصرفية.

يذكر أن جمهورية بشكرتستان هي إحدى الجمهوريات الروسية التي تتمتع بحكم ذاتي.