شويغو: بناء 16 مستشفى عسكريا مهمة قومية وتتم حسب الجدول الزمني المحدد

وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بناء 16 مستشفى عسكريا بمهمة قومية، ويؤكد على إنشائها في الموعد المحدد ودخولها الخدمة قبل 15 مايو/أيار المقبل.

موسكو -سبوتنيك. وقال الوزير الروسي، اليوم الثلاثاء: "أهم مهمة قومية نقوم بها حاليًا هي بناء وتشغيل 16 مركزًا طبيًا متعدد الوظائف في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية. لهذا الغرض، خصصت وزارة الدفاع 8.8 مليار روبل (130 مليون دولار تقريبا)".

وأكد شويغو على أن البناء يسير حسب الجدول الزمني، وأن تشغيل المرافق سيتم من 20 أبريل/نيسان إلى 15 مايو.

وكان شويغو أعلن، منتصف مارس/آذار الماضي، عن أن وزارة الدفاع الروسية تبني 16 مركزا لمكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا حتى منتصف مايو/ أيار المقبل.

وأشار شويغو خلال جلسة الحكومة إلى أنه من المقرر القيام بالبناء على مرحلتين، المرحلة الأولى حتى 30 أبريل، وتشمل 8 مراكز في عدد من الأقاليم الروسية، والانتهاء من المرحلة الثانية قبل 15 مايو ببناء 8 مراكز أخرى.