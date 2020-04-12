ليست المرة الأولى... كيف أثرت أوبئة شلل الأطفال والكوليرا على روسيا؟

تمت دعوة الكتاب والشعراء ومؤلفي الأفلام - المبدعين - لكتابة نصوص من شأنها أن تساعد في إلهام ودعم وترفيه وتوحيد القراء من مختلف البلدان، من بينهم المخرج فلاديمير فوكين، ويناقش كيف يختلف الوباء الحالي عن الأوبئة السابقة.

فلاديمير فوكين

في الواقع، بحسب ذاكرتي هذا هو الوباء الثالث. الأول في عام، على أذكر، 1953-1954 – عندما كنتت في الصف الثاني أو الثالث. بشكل طبيعي، وفجأة مثل الصاعقة من السماء الزرقاء الصافية - وباء! مرض رهيب: شلل الأطفال.

"يصيب كل أعضاء الجسم ويكاد يكفل الموت، وفي أحسن الأحوال سوف تمشي بساق نحيفة جدا حتى العظم أو في حذاء طبي ضخم".

يتذكر زملائي وأولئك الأكبر سنا (وهم الآن في المقدمة ومن المجموعات الأكثر عرضة للخطر) كم من المرات التقوا في ذلك الوقت بأناس غير سعداء في الشوارع يرتدون أحذية محرجة، لتسوية طول الأرجل. لا أتذكر التفاصيل، يبدو أنهم لم يعلنوا عن الحجر الصحي، لكن الهجوم كان قويًا جدًا ومكثفًا حتى تم القضاء على شلل الأطفال من جذوره، ولم تظهر حالات جديدة ولم أر لعقود أشخاصًا في مثل هذه الأحذية القبيحة.

والثاني هو الكوليرا في عام 1970. كنت آنذاك ملازمًا في قوات الدفاع الجوي بالبلاد وقائد فصيلة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات. كنا نعيش في خيرسون، وكانت كتيبتي في قرية أنتونوفكا (الآن هي أيضًا خيرسون). وكان كل شيء طبيعيا - الجندي نائم، الخدمة مستمرة، فجأة "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، وظهر وباء جديد مرة أخرى".

بدأ وباء الكوليرا (جيد أنه ليس الطاعون)، وكادت تتوقف الحياة، على أرض شاسعة: جنوب أوكرانيا، منطقة أستراخان، وتوسع إلى شبه جزيرة القرم، خاصة كيرتش، أوديسا ، نيكولاييف، بالطبع ، لقد وصل إلينا. بصراحة ، ليس كما هو اليوم، ولكن أيضا كان وقت صعب! لم يعلنوا عن الحجر الصحي ولكن اتخذوا تدابير تقييد وعمليات لمكافحة الوباء.

ومع ذلك ، فإن أشد ضربة للكوليرا إلحقت بقوات الدفاع الجوي المضادة للطائرات، مما أدى إلى إغلاق حقل تدريب أشولوك في منطقة أستراخان، حيث كان يتم إطلاق النار من الدفاع الجوي ليس فقط من قبل الاتحاد السوفيتي، بل أيضًا حلف وارسو بأكمله، وبعد فترة من الزمن تم القضاء على المرض.