وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لدعم مرضى كورونا في إيطاليا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، على صفحاتها في الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يضم مقطوعات موسيقية شهيرة لدعم المواطنين الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان وزارة الدفاع: "تم إنشاء الفيديو لدعم مواطني الجمهورية الإيطالية الذين يكافحون انتشار عدوى فيروس كورونا اليوم".

كما نص البيان: "تم تأدية جميع المقطوعات من قبل أعضاء فرقة ألكسندروف في أماكن مختلفة خلال الجولات والحفلات الموسيقية".

ويتضمن الفيديو على روائع الموسيقى الإيطالية التي ابتكرها الملحنان جوزيبي فيردي وجواكينو روسيني وقام بأدائها فرقة ألكسندروف للرقص والغناء العسكري.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع أن الجيش الروسي قام بتطهير دور المسنين في 43 منطقة في مقاطعة لومبارديا الإيطالية.

يذكر أن فرقة ألكسندروف العسكرية هي فرقة الموسيقى العسكرية الرسمية في القوات المسلحة الروسية وتتكون من جوقة ذكورية وأوركسترا ومجموعة راقصة.