وسائط أسطول البحر الأسود الروسية تراقب المدمرة الأمريكية "بورتر"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أسطول البحر الأسود رافق المدمرة "بورتر" التابعة للبحرية الأمريكية والتي دخلت إلى البحر الأسود، ويرصد تحركات السفينة .

موسكو - سبوتنيك. وذكر مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي في بيان:

"رافق أسطول البحر الأسود المدمرة "بورتر" التابعة للبحرية الأمريكية، التي دخلت البحر الأسود في الساعة 18:30 في 13 نيسان / أبريل 2020. إن قوات ووسائط أسطول البحر الأسود تتعقب تحركات السفينة التابعة لسلاح البحرية الأمريكية".

وفي شهر شباط/ فبراير الفائت، انتشر مقطع مصور على اليوتيوب يظهر لحظة دخول المدمرة الأمريكية "روس" إلى مياه البحر الأسود عابرة لمضيق البوسفور وخلفها عدد من السفن الصغيرة.

ووفقا للبنتاغون آنذاك، فإن الهدف من دخول هذه المدمرة إلى مياه البحر الأسود هو لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وبحسب تصريحات الجيش الأمريكي، فإن هدف هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات مع شركائها في حوض البحر الأسود.