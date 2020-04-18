مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوب شرق روسيا

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن مصرع ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي.

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك "إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "إل 4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك".

وأضاف المتحدث، "وفقا المعلومات الأولية، مات ثلاثة أشخاص" كانوا على متنها.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.