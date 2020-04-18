مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوب شرق روسيا

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن مصرع أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي.

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك "إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "إل 4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 35 كيلومترا من خاباروفسك".

وأضاف المتحدث، "وفقا المعلومات الأولية، مات أربعة أشخاص" كانوا على متنها.

ويقوم مكتب المدعي العام للنقل بالتحقيق في الالتزام بقوانين سلامة الرحلات الجوية بعد تحطم الطائرة بالقرب من خاباروفسك.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.