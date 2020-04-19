بوتين يهنئ الروس بعيد الفصح... فيديو

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ملايين المسيحيين الأرثوذوكس وجميع المواطنين الروس الذين يحتفلون بعيد الفصح، مشيرا إلى أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة للقضاء على فيروس كورونا.

وأعرب بوتين عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو نشر على موقع الكرملين مؤكدا على أن روسيا لديها "كل شيء" للتعامل مع وباء كورونا وقال:"لدينا جميع التدابير اللازمة لحماية حياة وصحة المواطنين، ودعم الاقتصاد يتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السلطات تستخدم الاحتياطيات "بحكمة ودقة" وتعمل بشكل منظم ومتسق ومسؤول وقال بوتين: "الوضع تحت السيطرة الكاملة... ولا شك في أننا سنجتاز هذه الصعوبات المرسلة إلينا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه على خلفية انتشار فيروس كورونا تم أحياء عيد الفصح هذا العام في ظل الحجر المنزلي وقال: "اليوم هو حدث روحي وسعيد ومشرق، تقاليد عيد الفصح التي تعود إلى قرون ستساعدنا وتدعم كل منا، وتقوي أملنا وإيماننا".

وكان مقر العمليات المختص بمواجهة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في روسيا قد أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع حتى 42853 بعد تسجيل 6060 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات 361 منهم 48 حالة خلال 24 ساعة.