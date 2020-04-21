روسيا تفتتح مشفى ضخما لمواجهة كورونا شيدته في فترة قياسية خلال شهر واحد

أعلنت بلدية موسكو، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشفى الأمراض المعدية الواقع في ضواحي العاصمة، الذي تم بناؤه بفترة قياسية خلال شهر تقريبا، مشيرا إلى استقبال أول 20 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع بلدية موسكو أن المشفى رقم 68 والمسمى باسم البروفسور ديميخوفا المشيد خلال شهر واحد يحتوي نحو 900 سرير موزعين على 50 مبنى يضم 14 قسما، منها أقسام مخصصة باستقبال المصابين بالفيروس وأقسام أخرى مخصصة بالعناية ومراقبة الحالات الصعبة والمستعصية.

كما أشار الموقع إلى أن هذا المشفى الجديد شيد على أرض مساحتها نحو 80 ألف متر وهو مشفى يحتوي على أجهزة تنفس وكل ما يلزم من معدات حديثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبهذا الصدد، كشف كبير أطباء المستشفى الجديد، سيرغي بيريودوف، أن المشفى يضم نحو 500 موظف ومتخصص وطبيب، كما تم تزويده بآلاف المعدات الطبية، بالإضافة إلى تزويده بأطقم طبية وقائية حديثة للفريق والمختصين العاملين فيه.

وقال بيريودوف: "يتم توفير إمدادات الأوكسجين إلى الغرف من خلال محطة خاصة موجودة في المجمع. كما يمكن للمختصين إجراء الاختبارات اللازمة في قسم أعد خصيصا لذلك ويسمح بتنظيم أكثر من 10 آلاف دراسة يوميا ما سيوفر وقتا كبيرا على إصدار النتائج بشكل أسرع".

أما بشأن المختصين والأطباء، فقد تم تشييد مبنى خاص لهم في المجمع يسمح لهم بالسكن هناك ويستوعب نحو 1300 شخص مجهزة بغرف مفردة ومزدوجة للأطباء وفيها كل ما يلزم من متطلبات العيش.

كما جهز المشفى بالأمن الذي يقوم بمراقبة دخول السيارات والمركبات المختلفة، بالإضافة إلى نظام خاص لمراقبة الأشخاص الموضوعين في الحجر الصحي.