روسيا: الاختبارات السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا قد تبدأ بحلول فصل الصيف

أعلن مركز رصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه يقوم بدراسات على لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي ستكون نتائجه نهائية بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل، على أن تبدأ فيما بعد الاختبارات السريرية على الأشخاص في بداية الصيف المقبل.

وجاءت تصريحات المركز الروسي على لسان المتحدث باسمه، الطبيب ألكسندر مياسنيكوف لقناة "روسيا 24"، حيث قال: "إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تعمل وزارة الصحة الروسية على تطويره هو يشهد اختبارات ودراسات ستكون واضحة النتائج بحلول أوخر شهر أيار/مايو المقبل".

وأضاف الطبيب مياسنيكوف، قائلا: "هناك اختبارات واسعة للقاح ضد الفيروس وهي تتطلب وقتا للوصول إلى نتائج فاعلة. ولذلك فإن الدراسات ستليها الاختبارات السريرية على الأشخاص".

وأعلنت عمادة موسكو، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشفى الأمراض المعدية الواقع في ضواحي العاصمة، الذي تم بناؤه بفترة قياسية خلال شهر تقريبا، مشيرا إلى استقبال أول 20 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.