بوتين يوقع مرسوما بنقل تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى 3 سبتمبر

ساهم انتصار الاتحاد السوفيتي على اليابان في عام 1945، في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وتم منح أكثر من 300 ألف مواطن من الاتحاد السوفيتي ميداليات شرف وتكريم بعد الحرب مع اليابان.

يذكر بأن 3 سبتمبر/أيلول، اعتبر "يوم الانتصار الوطني" في الاتحاد السوفيتي، و تم اعتماد مرسوم يعلن 3 سبتمبر "يوم النصر" على اليابان من قبل رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

المرسوم الجديد يدعو الى "تعزيز الأسس التاريخية والتقاليد الوطنية، والحفاظ على العدالة التاريخية فيما يتعلق بالمنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وإدامة ذكرى من يستحقون من الذين ماتوا دفاعا عن الوطن".