روسيا مهتمة بإبرام معاهدة السلام مع اليابان على الرغم من الخلافات

أعلن السفير الروسي في طوكيو، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي طريق مسدود في المفاوضات بين روسيا واليابان بشأن إبرام معاهدة السلام، وموسكو مهتمة بحل المشكلة، وبالتالي فهي تتفاوض رغم "الخلافات الكافية".

طوكيو - سبوتنيك. وقال غالوزين إن "الرأي القائل بأن الطرفين غير مهتمين بحل مشكلة معاهدة السلام خاطئ. مؤكدا أن هذا ليس كذلك. لا يمكنني التحدث باسم الجانب الياباني، لكنني سأقول عن الجانب الروسي إننا ملتزمون بإبرام معاهدة السلام. في الواقع، نحن نتفاوض من أجل هذا".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده أن موسكو وطوكيو "لديهما آراء مختلفة حول نتائج الحرب العالمية الثانية، ووجهات النظر مختلفة حول التسوية الإقليمية".

هذا وتتقدم العلاقات الروسية اليابانية بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر كوريل الجنوبية الأربع كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعية في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر كوريل الجنوبية للسيادة الروسية.