بيسكوف حول صفقة "أوبك +": اتفاق خفض الإنتاج كان انتصارا مشتركا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن اتفاق "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط كان انتصارا مشتركا، وهو يصب في مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.

قال بيسكوف في لقاء أجراه مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية : "روسيا لم تبادر بإنهاء اتفاق أوبك + السابق، لم يكن من الممكن الاتفاق على شروط استمرار النظام لخفض إنتاج النفط".

وتابع بيسكوف: "ماذا حدث بعد ذلك؟ حتى قبل انتشار الوباء، بدأ الاستهلاك العالمي للنفط في الانخفاض وبالتالي انخفض الطلب على النفط. وفي مرحلة ما، وبسبب انتشار فيروس كورونا، انهار هذا الطلب".

وأشار إلى أن: "الطائرات توقفت عن الطيران، وأكبر اقتصاد عالمي، أي الصين، توقف عن العمل لبعض الوقت، ثم الشركات الأوروبية والأمريكية."

واختتم قائلا: "الاتفاق الأخير بين روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط على تخفيض جديد في حجم الإنتاج كان انتصارًا مشتركًا. لأنه يصب في مصلحة جميع البلدان".

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وعلى جانب الطلب، في الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، يقول محللون إن الطلب على الوقود قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيود احتواء الجائحة.