الكرملين: حياة المواطنين هي الأولوية ويجب المحافظة على النظام الصحي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تضطر إلى تقليص النفقات الاجتماعية والتخلي عن مقايسة المعاشات التقاعدية في العام المقبل.

وأشار بيسكوف، خلال مقابلته مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، إلى أنه حتى الإصدار الحالي للدستور يشدد على الطابع الاجتماعي لدولتنا، مضيفاً بأنه "بالنسبة للرئيس بوتين كان ذلك دائماً أولوية عظمى. يمكنني أن أقول بكامل الثقة: روسيا حتى في

أصعب الأوقات، لديها الإمكانية والأدوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية".

مضيفا "نعلم جميعا أن عدوى الفيروس التاجي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة، لذا فإن الشيء الرئيسي الآن هو التأكد من عدم انهيار نظام الرعاية الصحية. وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وتابع "ترتبط أكثر التدابير المضادة للوباء فعالية بأنماط مختلفة من العزلة الذاتية. وهنا من المهم إيجاد حل وسط. من ناحية، لضمان المهمة ذات الأولوية، الحفاظ على الأرواح البشرية، ومن ناحية أخرى، منع الاقتصاد من الغرق".

موضحا "على أساس هذه الاعتبارات قرر الرئيس منح صلاحيات إضافية لرؤساء المناطق. إنهم يعلمون أكثر في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات معدل الإصابة، وبالتالي الحفاظ على بعض الشركات في حالة العمل أو على العكس، الشركات

التي يجب إيقافها مؤقتا. والآن، وبفضل هذه القرارات، في بعض المناطق، تم إعادة تشغيل الصناعات بأكملها حيث تعمل الشركات. ولكن في مكان ما، يكون الوضع أكثر توتراً، وبالتالي يتطلب الأمر نظاما أكثر صرامة من العزل الذاتي".

هذا وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 87147 حالة.